Порошенко поздравил теннисистку Свитолину с победой на Итоговом турнире WTA

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественницу Элину Свитолину с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Советский спорт».

«Невероятная историческая победа нашей Элины Свитолиной! Элина стала первой украинкой, одержавшей победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Спасибо за такую зрелищную игру и искренне поздравляю с победой! Вперед к новым вершинам, Элина! Украина с тобой!» — написал Порошенко в твиттере.

В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.