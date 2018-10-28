Порошенко поздравил теннисистку Свитолину с победой на Итоговом турнире WTA
Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественницу Элину Свитолину с победой на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает «Советский спорт».
«Невероятная историческая победа нашей Элины Свитолиной! Элина стала первой украинкой, одержавшей победу на Итоговом турнире WTA в Сингапуре. Спасибо за такую зрелищную игру и искренне поздравляю с победой! Вперед к новым вершинам, Элина! Украина с тобой!» — написал Порошенко в твиттере.
В финале Свитолина обыграла американку Слоан Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
Неймовірна історична перемога нашої @ElinaSvitolina !— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 октября 2018 г.
Еліна стала першою українкою, яка здобула перемогу у підсумковому турнірі WTA у Сингапурі.
Дякую за таку видовищну гру та щиро вітаю з перемогою! Вперед до нових вершин, Еліно! Україна з тобою! pic.twitter.com/re9CS9rWXl