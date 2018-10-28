«Барселона» и «Реал» объявили составы на матч чемпионата Испании
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«Барселона» и мадридский «Реал» объявили стартовые составы на матч десятого тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Варан, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, С. Роберто, Пике, Ленглет, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес.
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Встреча между «Барселоной» и «Реалом» пройдет 28 октября в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 18.15 мск.
Ранее нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча между «Барселоной» и «Реалом».