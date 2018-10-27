Американка Стивенс вышла в финал Итогового турнира WTA

Слоан Стивенс вышла в финал Открытого чемпионата США Reuters
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Американка Слоан Стивенс вышла в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

В полуфинальной встрече она одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счетом 0:6, 6:4, 6:1. Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут.

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В финале Стивенс встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла голландку Кики Бертенс.

Теннис. Итоговый турнир WTA. 1/2 финала
Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 0:6, 6:4, 6:1