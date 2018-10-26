Хавбек «Спартака» прокомментировал ничью в матче с «Рейнджерс»

18-летний полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал матч команды против шотландского «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, передает Sport24.

Футболист считает, что столичный клуб сыграл нормально.

«Думаю, что результат для нас нормальный, а игру команды и мою лично должен оценивать тренер. Сейчас после матча много эмоций. Приеду в отель, посмотрю игру и уже тогда дам оценку своей игре», — рассказал хавбек.

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Также он отметил, что темп игры в стартовом составе пока непривычен для него.

«Теперь нужно привыкнуть к таким скоростям, да и на весь матч меня пока не хватает. Но я работаю каждый день, чтобы играть все лучше. Не все сразу. Когда я приходил в молодежку, тоже сначала было тяжело, но со временем ко всему привыкаешь», — заключил Игнатов.

Встреча красно-белых с командной из Глазго завершилась ничьей.

Ранее бразильский игрок «Спартака» Фернандо ответил на вопрос о том, верит ли он, что команда в этом сезоне могжет стать чемпионами России.