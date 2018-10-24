Болельщики ЦСКА планируют подать иск к римским властям

Официальный клуб болельщиков московского ЦСКА планирует подать иск к римским властям после инцидента, произошедшего в метро в столице Италии, сообщает ТАСС.

«Для подачи коллективного иска в адрес римской стороны просим всех пострадавших обратиться в клуб болельщиков, а также обязательно сохранять все справки и выписки, которые вы получили или еще получите во время лечения, все документы, в которых указано и описано, какие травмы получены, и что сделано со стороны медицинских учреждений», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте болельщиков московской команды.

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Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», который прошел в столице Италии, в метро произошел сбой в работе эскалатора, из-за которого пострадали десятки людей, большая часть из которых — болельщики армейского клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выступил с заявлением по происшествию в римском метро.