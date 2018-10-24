«Ювентус» с Роналду в составе обыграл «Манчестер Юнайтед»
Туринский «Ювентус» в гостевом матче обыграл английский «Манчестер Юнайтед» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».
Матч завершился минимальной победой итальянского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Пауло Дибала.
Стоит отметить, что португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который в 2003–2009 годах играл за английский клуб, провел на поле весь матч.
«Ювентус» стал безоговорочным лидером группы. В его активе девять очков. У идущего на втором месте «Манчестер Юнайтед» — четыре. «Валенсия» набрала два балла, а «Янг Бойз» — одно очко.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Реал» обыграл дома «Викторию» и одержал первую победу за месяц.
Лига чемпионов. Группа H. 3-й тур.
«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус» — 0:1
Голы: 0:1 — Дибала, 17.