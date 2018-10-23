Посольство России в Италии открыло горячую линию в связи с происшествием в Риме

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Посольство России в Италии открыло горячую линию для получения информации в связи с обрушением эскалатора на станции римского метро «Репубблика», сообщает «РИА Новости».

Всю информацию можно будет получить по телефону: +393802652769.

«Нам поступила информация примерно о 30 пострадавших в ходе инцидента, несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Раненых сейчас направляют в две римских больницы – Поликлинику Умберто I и Травматологический и ортопедический центр. В настоящее время сотрудники посольства выезжают в эти медицинские учреждения, чтобы на месте прояснить ситуацию и оказать всю необходимую поддержку и помощь пострадавшим соотечественникам», — сказал поверенный в делах посольства России Максим Бурляй.

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В посольстве подчеркнули, что посольство внимательно отслеживает развитие ситуации в связи с инцидентом и находится на постоянной связи с органами местной полиции и службы Гражданской обороны.

Как сообщил ранее представитель российского посольства, в результате поломки эскалатора пострадали около 30 человек, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. По его словам, на станции находились российские болельщики, направлявшиеся на матч с «Ромой». Как рассказал один из очевидцев происшествия, один из пострадавших лишился ноги.

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.