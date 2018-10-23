Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Флойдом Мейвезером в «Лужниках»
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера на стадионе «Лужники», сообщает «Советский спорт».
«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены,что соберем 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.
А самое важное, что в углу будет мой отец. В Москву виза ведь не нужна. Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит в боксерском бою?» — написал Нурмагомедов в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов попал в список самых влиятельных мусульман мира.
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Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарём Федерации бокса России @umar_kremlev Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы бой прошёл в Москве на легендарной арене Лужники.Уверены,что соберём 100 тыс зрителей,а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций. А,самое важное,в углу будет мой Отец, в Москву виза ведь не нужна. А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?�� #толькоВперёд #победатолькоотВсевышнего