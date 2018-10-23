Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Флойдом Мейвезером в «Лужниках»

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера на стадионе «Лужники», сообщает «Советский спорт».

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мэйвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены,что соберем 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

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А самое важное, что в углу будет мой отец. В Москву виза ведь не нужна. Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит в боксерском бою?» — написал Нурмагомедов в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов попал в список самых влиятельных мусульман мира.