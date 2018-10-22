Украинский боксер нашел неуважение в возможном бою Мейвезера и Хабиба

Чемпион мира по версии WBA Super в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал возможный поединок между российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым и непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером, передает «Советский спорт».

«Мне не нравится все это. Это неуважение ко всем боксерам. Конечно, это большие деньги для обоих, но это просто спектакль. Пусть делают бой в UFC. Флойд не боец смешанных единоборств? Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер», — сказал Ломаченко в интервью для YouTube-канала EsNews.

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Нурмагомедов выразил желание провести поединок с Мейвезером после победы над ирландцем Конором Макгрегором, однако до сих пор неизвестно, по каким правилам может пройти бой.

Ранее сообщалось, что Ломаченко забил гвозди голыми руками.