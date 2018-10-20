Экс-игрок «Спартака» предложил на два года отлучить Кокорина и Мамаева от футбола

Чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым, передает Rusfootball.info.

«Мне кажется, здесь много зависит от того, как себя поведут потерпевшие, пойдут ли на примирение. Если решат, чтобы наказали, думаю, будет строгое наказание. Потому что хулиганство. Мне кажется, что в этом случае грозит до пяти лет тюрьмы. Ни о каком футболе тогда уже речи идти не может: он автоматом отпадает.

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Если Денис Пак их не простит, думаю, что жестко накажут. Все-таки это государственный чиновник. Я, откровенно говоря, против такого жесткого наказания. Сначала я как раз был за жесткость. Потом взвесил все «за» и «против» и пришел к выводу: да, это хулиганье, но все-таки должно быть снисхождение. Я бы года на два отлучил их от профессионального футбола.

Конечно, условный срок им надо дать. Понятно, что Мамаеву и Кокорину нужны очень грамотные адвокаты. Защищать их очень тяжело. Но еще раз повторюсь: все зависит от того, как на предварительном следствии и на суде поведут себя потерпевшие», — заявил Рейнгольд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных с Мамаевым и Кокориным.

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