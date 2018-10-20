Хачанов оценил шансы против Медведева в полуфинале ВТБ Кубка Кремля

Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча против соотечественника Даниила Медведева в рамках полуфинала ВТБ Кубка Кремля, передает «Советский спорт».

Мастер спорта рассказал пресс-службе турнира о его прошлых совместных тренировках с соперником.

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«Мы с ним играли с детства, с 12 лет вместе на все турнирах, хорошо друг друга знаем: соперники на корте, друзья — вне него», — отметил Хачанов.

Также он оценил свои шансы в предстоящей игре с Медведевым.

«Он сейчас хорошо проводит свой сезон, как и я, в любом случае оба мы будем мотивированы. Думаю, что в Москве зрители довольны тем, что будет матч между нами. Надеюсь, получится показать хороший теннис. Но победитель будет один, это спорт», — заключил теннисист.

17 октября Хачанов обыграл чеха Лукаша Росола со счетом 6:4, 7:5.

Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина стала второй финалисткой ВТБ Кубка Кремля.