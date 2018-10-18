Адвокат Кокорина обжалует подписку о неразглашении
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова намерена апеллировать подписку о неразглашении информации по расследованию драк с участием футболистов, передает «Советский спорт».
Стукалова решила обжаловать договор, так как это незаконно и является формой ограничения реализации прав на защиту.
«Хочу обратить внимание, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в РФ является публичной в соответствии с законом. Материалы уголовного дела рассматриваются судом в закрытом заседании только в том случае, если они содержат сведения, отнесенные законом к государственной тайне. Таких в настоящем уголовном деле нет», — заявила адвокат.
Стукалова опасается, что из-за подобного решения следствия «до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаева и форвард сине-бело-голубых будут участвовать в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из следственного изолятора.
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В СИЗО № 2 при проведении следственных действий с моим подзащитным у меня, как и других защитников, была взята следователем подписка об уголовной ответственности по ст. 310 УК РФ об уголовной ответственности за разглашение сведений, ставших мне известными в процессе расследования. Поэтому я не имею возможности каким-либо образом комментировать происходящее по уголовному делу, т.к. даже те сведения, которые и так известны общественности, но поступившие уже от меня, могут быть расценены как разглашение материалов уголовного дела. Хочу обратить внимание, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в РФ является публичной в соответствии с законом. Материалы уголовного дела рассматриваются судом в закрытом заседании только в том случае, если они содержат сведения, отнесенные законом к государственной тайне. Таких в настоящем уголовном деле нет. Возникает вопрос, почему в таком случае промежуточные судебные слушания об избрании и продлении меры пресечения проводятся открыто, и все вы можете на них присутствовать? Со своей стороны указанные действия следователя об отборе подписки о неразглашении данных следствия, с моей точки зрения как юриста, незаконны и являются формой ограничения реализации прав на защиту и, естественно, незамедлительно будут обжалованы мною в соответствии с законом, т.к. в противном случае до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном. @kokorin9 @kokorin7 #кокорин #свободукокорину #сашамыстобой #братьякокорины #закокорина #сашамыстобой #к9 #стукалова #регионсервис