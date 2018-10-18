Адвокат Кокорина обжалует подписку о неразглашении

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова намерена апеллировать подписку о неразглашении информации по расследованию драк с участием футболистов, передает «Советский спорт».

Стукалова решила обжаловать договор, так как это незаконно и является формой ограничения реализации прав на защиту.

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«Хочу обратить внимание, что предварительное следствие является первичной стадией процедуры уголовного судопроизводства, которая в РФ является публичной в соответствии с законом. Материалы уголовного дела рассматриваются судом в закрытом заседании только в том случае, если они содержат сведения, отнесенные законом к государственной тайне. Таких в настоящем уголовном деле нет», — заявила адвокат.

Стукалова опасается, что из-за подобного решения следствия «до сведения широкой общественности будет доводиться информация только с односторонним обвинительным уклоном».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаева и форвард сине-бело-голубых будут участвовать в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из следственного изолятора.