Кокорин и Мамаев смогут участвовать в заседании Мосгорсуда
Форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут участвовать в заседании Мосгорсуда по видеосвязи из следственного изолятора «Бутырка», сообщает РАПСИ.
По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, таким образом футболисты смогут присутствовать 19 октября на рассмотрении апелляции на арест.
Ранее нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов выступил в поддержку заключенных под стражу братьев Александра и Кирилла Кокориных.