Российские керлингисты вышли в плей-офф чемпионата мира

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Сборная России по керлингу гарантировала себе место в последней стадии чемпионата мира среди смешанных команд, сообщает ТАСС.

Александр Еремин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева вышли в плей-офф соревнования, так как лидируют в группе B, победив в шести матчах из семи.

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В активе Дании, которая занимает второе место, пять побед из шести матчей. Швейцарцы расположились на третьей позиции с пятью победами из семи выступлений.

Сборной России предстоит заключительная встреча предварительного этапа с Нидерландами 18 октября в 18.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что спортивный арбитражный суд (CAS) опубликует решение по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого в конце октября.