ЦСКА начнет матч Евролиги с минуты молчания из-за трагедии в Керчи

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Московский ЦСКА начнет матч 3-го тура баскетбольной Евролиги против турецкого клуба «Дарушшафака» с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи, сообщает газета «Известия».

Об этом рассказали в пресс-службе армейского коллектива.

17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил взрыв и стрельбу, в результате которых погибли 19 человек. Более 50 человек получили ранения.

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Матч ЦСКА–«Дарушшафака» состоится 18 октября и пройдет в Москве.

Ранее сообщалось, что глава ОКР выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи.