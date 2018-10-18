ЦСКА начнет матч Евролиги с минуты молчания из-за трагедии в Керчи
Московский ЦСКА начнет матч 3-го тура баскетбольной Евролиги против турецкого клуба «Дарушшафака» с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Керчи, сообщает газета «Известия».
Об этом рассказали в пресс-службе армейского коллектива.
17 октября в Керченском политехническом колледже студент четвертого курса устроил взрыв и стрельбу, в результате которых погибли 19 человек. Более 50 человек получили ранения.
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Матч ЦСКА–«Дарушшафака» состоится 18 октября и пройдет в Москве.
Ранее сообщалось, что глава ОКР выразил соболезнования родным и близким погибших в Керчи.