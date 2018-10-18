Назначен знаменосец сборной России на церемонии закрытия ЮОИ

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Назначен знаменосец Олимпийской сборной России на церемонии закрытия соревнований, сообщает ТАСС.

Как информирует пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР), флаг России на церемонии закрытия юношеской Олимпиады вынесет 18-летний Сергей Чернышев, ставший победителем турнира в брейк-дансе.

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Сборная России досрочно стала победителем ЮОИ после десятого соревновательного дня. Российские спортсмены на тот момент завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали четыре медали в десятый день ЮОИ.