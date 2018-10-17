Тухугов ответил Кадырову и назвал его старшим братом
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, передает «Советский спорт».
Спортсмен обратился к Кадырову в ответ на его высказывание в инстаграме относительно поведения бойца после поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим!» — заявил Тухугов в своем инстаграме.
Также он поблагодарил главу Чечни за поддержку.
«Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы ещё покажем им, насколько мы хлёсткие», — заключил чемпион Европы по ММА.
Ранее российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал возможный реванш ирландца с Нурмагомедовым.
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Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цун) и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим! Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат @za_kadyrov_95 мы ещё покажем им насколько мы хлесткие☝️☝️☝️ #кадыров#чечня#россия#заКадырова #ахматсила#зубайр#тухугов