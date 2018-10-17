Тухугов ответил Кадырову и назвал его старшим братом

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугов ответил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, передает «Советский спорт».

Спортсмен обратился к Кадырову в ответ на его высказывание в инстаграме относительно поведения бойца после поединка чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.

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«Рамзан Ахматович, ты всегда поддерживал меня и мой род Тухуговых! Какие бы сложности не встречались мне на пути я всегда был спокоен зная, что у меня есть поддержка в твоём лице! Я горд быть односельчанином Ахмат-Хаджи Кадырова и где бы я не находился я всегда представляю клуб «Ахмат» и горжусь этим!» — заявил Тухугов в своем инстаграме.

Также он поблагодарил главу Чечни за поддержку.

«Рамзан Ахматович, спасибо за проявленное внимание и совет. Старший брат, мы ещё покажем им, насколько мы хлёсткие», — заключил чемпион Европы по ММА.

Ранее российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал возможный реванш ирландца с Нурмагомедовым.