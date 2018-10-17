Малкин вошел в сотню лучших бомбардиров НХЛ
Российский нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вошел в сотню лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Результативная голевая передача в игре с канадским «Ванкувер Кэнакс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ принесла хоккеисту 939-е очко в карьере.
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Несмотря на хорошие результаты российского спортсмена, «Питтсбург» уступил в овертайме «Ванкуверу» со счетом 2:3.
Ранее сообщалось, что Малкин признан второй звездой игрового дня НХЛ.