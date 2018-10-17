Адвокат рассказала о состоянии Кокорина в СИЗО

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла Татьяна Стукалова рассказала о состоянии подзащитных, сообщает «Советский спорт».

«Рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения содержания под стражей назначено на 19 октября в 11 часов в Московском городском суде. Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем кто их поддерживает передают огромное спасибо», — написала Стукалова в инстаграме.

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Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о двух драках, которые произошли 8 октября в центре Москвы. Подозреваемые находятся в Бутырском следственном изоляторе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее сообщалось, что защита братьев Кокориных предложила примирение пострадавшим в драке.