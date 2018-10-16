В Башкортостане обстреляли автобус с челябинскими хоккеистами

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Автобус с хоккеистами челябинской команды «Стальные топоры» подвергся обстрелу из мелкокалиберного оружия на пути возвращения из Башкортостана после матча регионального турнира с сибайским «Альянсом». Личности нападавших не установлены, сообщает «РИА Новости».

Сообщается, что заявление в полицию пока не поступало.

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«После окончания 56-го матча чемпионата ФХМ между командами «Альянс» (Сибай) и «Стальные топоры» (Магнитогорск) автобус гостевой команды подвергся нападению неизвестных неподалеку от дворца спорта «Ирандык». В результате выстрела, произведенного неустановленным лицом, предположительно, из мелкокалиберного оружия, пострадало одно из стекол автобуса, оказавшееся простреленным насквозь. По счастливой случайности обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении федерации хоккея Магнитогорска (ФХМ).

Федерация хоккея Магнитогорска отстранила все хоккейные команды из Сибая от участия в чемпионате ФХМ до выяснения обстоятельств инцидента.

«Согласно приказу федерации от 15 октября, в целях обеспечения безопасности всех участников чемпионата все команды из города Сибай отстраняются от участия в чемпионате ФХМ до того момента, пока не будут выяснены все обстоятельства произошедшего, установлены личности нападавших, а сами преступники не понесут наказания», — сообщили в ФХМ.

Ранее нападающий «Вашингтона» Овечкин заговорил о завершении карьеры.