Адвокат Кокорина обжаловал арест футболиста
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве, сообщает «РИА Новости».
Защита футболиста обжаловала решение суда о заключении под стражу до 8 декабря.
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«Я подал апелляционную жалобу на решение об аресте», — заявил Попов.
Ранее сообщалось, что аналогичную жалобу подал адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, который является подозреваемым по делу о двух нападениях.