Адвокат Кокорина утверждает, что игрок пытался предотвратить избиение водителя
Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала, сообщает «Советский спорт».
«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны. Он пытался остановить весь этот процесс», — сказал Попов в эфире Первого канала.
Инцидент произошел 8 октября возле гостиницы «Пекин». В результате драки водитель получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию.
Позднее компания, в которой находился Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, устроила потасовку в одном из столичных кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.
11 октября футболисты были арестованы и доставлены в Бутырский следственный изолятор. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию основных событий вокруг арестованных футболистов.