Адвокат Кокорина утверждает, что игрок пытался предотвратить избиение водителя

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов заявил, что его подзащитный пытался остановить участников драки с водителем ведущей Первого канала, сообщает «Советский спорт».

«Как видно на видеозаписи, Саша Кокорин все это время пытался разнять конфликтующие стороны. Он пытался остановить весь этот процесс», — сказал Попов в эфире Первого канала.

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Инцидент произошел 8 октября возле гостиницы «Пекин». В результате драки водитель получил черепно-мозговую травму и был доставлен в реанимацию.

Позднее компания, в которой находился Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, устроила потасовку в одном из столичных кафе с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

11 октября футболисты были арестованы и доставлены в Бутырский следственный изолятор. В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса России «Хулиганство».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию основных событий вокруг арестованных футболистов.

Ранее жена Кокорина объяснила поведение мужа.