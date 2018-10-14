Кокорин и Мамаев намерены тренироваться в СИЗО

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев намерены подать прошение позволить им поддерживать физическую форму в СИЗО «Бутырка», сообщает «СЭ».

Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. По его словам, игроки, обвиняемые в хулиганстве, раскаиваются в содеянном.

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«Кокорин и Мамаев планируют написать заявление с просьбой разрешить им поддерживать форму, когда попадут в обычные камеры СИЗО. Там есть спортивный зал, где можно за 400 рублей в час тренироваться и принимать душ. Это позволит мыться чаще одного раза в неделю. Многие обвиняемые, которые не поддерживают форму, специально платят, чтобы посещать душ.

Они раскаиваются и просят передать извинения родным и близким. Им неудобно перед ними. Ребята понимают, что натворили», — заявил Мельников.

Ранее сообщалось, что Мамаев получил первую передачу после перевода в СИЗО «Бутырка».