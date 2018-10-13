В «Ахмате» назвали «благородной» идею Кадырова трудоустроить Мамаева и Кокорина

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Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением об инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова помочь с трудоустройством ныне находящимся под арестом нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, передает «Чемпионат.com».

«Считаю благородной и правильной инициативу Рамзана Кадырова. Он глубоко проанализировал это ситуацию, потому что сейчас со всех сторон ребят «закапывают». Кокорин и Мамаев виноваты, ведь нужно думать, прежде чем делать такие вещи. Публичный человек должен понимать, что его постоянно видят. Не стоит их выгораживать, но Рамзан Ахматович прав, говоря, что нужно немного убавить эмоции», — сказал Рахимов.

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Российский специалист отметил, что в такой ситуации важна поддержка, хотя он и не одобряет поступок игроков.

Кокорин и Мамаев были помещены в СИЗО «Бутырка» на два месяца по обвинению в хулиганстве. В результате устроенных ими дебошей в центре Москвы пострадали водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Ранее «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз (РФС) по поводу расторжения контракта с Мамаевым. «Зенит» не намерен принимать каких-либо решений касательно будущего Кокорина до вынесения судом приговора игроку.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом с участием Кокорина и Мамаева.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали «жуткой гопотой» Кокорина и Мамаева.