В СИЗО Кокорина и Мамаева могут ждать бомжи, наркоманы и пьяницы

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Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об условиях в карантинном отделении СИЗО «Бутырка», куда были заключены нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, передает «Советский спорт».

Меркачева отметила, что в СИЗО футболисты могут столкнуться с представителями различных слоев населения.

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«Они сейчас находятся на карантине, поэтому как таковых взаимоотношений с сокамерниками у них пока нет. Там могут быть бомжи, которые давно не мылись, наркоманы, пьяницы — вся эта категория, с которой ни Мамаев, ни Кокорин в обычной жизни вряд ли когда-нибудь сталкивались», — заявила Меркачева в эфире телеканала «Россия 24».

Кокорин и Мамаев были заключены под арест сроком на два месяца из-за обвинений в хулиганстве. В результате устроенных ими дебошей пострадали водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом с участием Кокорина и Мамаева.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза недоумевает из-за внимания общества к делу Кокорина и Мамаева.