Рэпер 50 Cent предложил Хабибу $2 млн за переход в Bellator

Известный американский рэп-исполнитель Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 cent, высказался о возможном уходе российского бойца Хабиба Нурмагомедова из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает «Советский спорт».

Музыкант осудил поведение руководства UFC, которое не выплачивает россиянину гонорар за победу на турнире UFC 229 над Конором Макгрегором из-за устроенной драки после поединка. По словам 50 cent, он готов заплатить Хабибу за переход в Bellator.

«То, как UFC поступает с Хабибом – неправильно, ведь они не сделали того же с Конором. Плачу $2 млн наличкой сегодня же, если Хабиб будет драться для меня в Bellator», – написал рэпер в твиттере.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко оправдал Хабиба за драку после боя с Макгрегором.

I️ think it's wrong what the UFC is doing to Khabib, they didn't do the same thing to McGregor. I'll pay 2 million cash tonight if he will fight for me at Bellator. pic.twitter.com/K7QYxR4IHI