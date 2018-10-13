Хабибу Нурмагомедову предложили уйти в рестлинг
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушна WWE, сообщает «Советский спорт».
«WWE попросила заскочить к ним. Что думаете, ребята?» — написал Хабиб в твиттере, прикрепив к посту хэштеги #SmashLesnar (размазать Брока Леснара) и #FakeFights (не настоящие бои).
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6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 229. В главном бою вечера он победил ирландца Конора Макгрегора.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с боксером Муратом Гассиевым.
@WWE ask me to jump inside.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 12 октября 2018 г.
What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights