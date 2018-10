Хабибу Нурмагомедову предложили уйти в рестлинг

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему поступило предложение от рестлинг-промоушна WWE, сообщает «Советский спорт».

«WWE попросила заскочить к ним. Что думаете, ребята?» — написал Хабиб в твиттере, прикрепив к посту хэштеги #SmashLesnar (размазать Брока Леснара) и #FakeFights (не настоящие бои).

6 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе на турнире UFC 229. В главном бою вечера он победил ирландца Конора Макгрегора.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов встретился с боксером Муратом Гассиевым.

@WWE ask me to jump inside.

What do you think guys? #SmashLesnar #FakeFights