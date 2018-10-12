Экс-чемпион мира по боксу призвал UFC выплатить гонорар Хабибу Нурмагомедову

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Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Поли Малиньяджи обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с призывом выплатить гонорар Хабибу Нурмагомедову за победу над ирландцем Конором Макгрегором, сообщает «Советский спорт».

«У этого парня больше чести, характера и мужества, чем у Конора Макгрегора, его команды и всей организации UFC. Поступите правильно — выплатите ему гонорар и оставьте Тухугова в покое. Ваша организация становится все смешнее с каждым днем. Поступите правильно», — написал Малиньяджи на своей странице в инстаграме.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

Ранее Нурмагомедов пригрозил покинуть UFC.