Хабиб Нурмагомедов пригрозил UFC разрывом контракта
Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение UFC отменить бой между российским бойцом Зубайром Тухуговым и представителем Ирландии Артемом Лобовым, передает «Советский спорт».
«Я хотел бы обратиться к UFC. Почему вы никого не уволили, когда их команда (команда Конора Макгрегора) напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там? Почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды? Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им», — заявил дагестанский боец смешанных единоборств (ММА) в своем инстаграме.
Нурмагомедов предложил организации наказать за беспорядки на турнире его, а не Тухугова.
«В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего Брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву», — предупредил руководство UFC российский спортсмен.
Также он высказался относительно того, что организация так и не выплатила ему гонорар за бой с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.
«И да, чуть не забыл, и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за Братьев мы идем до конца», — заключил чемпион.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт посмеялся над Нурмагомедовым и его отцом.
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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата