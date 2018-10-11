Хавбек сборной Франции сделает дорогой подарок партнерам по команде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/12010753/RTS23UZ4-pic905-895x505-43025.jpg">

Полузащитник сборной Франции Поль Погба хочет сделать дорогой подарок партнерам по национальной команде, с которыми вместе он выиграл чемпионат мира — 2018 в России, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN FC, футболист планирует подарить однокомандникам кольца, которые инкрустированы бриллиантами.

Реклама

Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира команду Хорватии со счетом 4:2. Погба сыграл в шести матчах и забил один мяч, в финальном поединке.

Ранее сообщалось, что капитанская повязка не является целью Погба.