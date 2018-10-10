Стала известна дата допроса Кокорина

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Адвокат Умалат Сайгитов, представляющий интересы футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заявил, что следственные действия с игроком «Зенита» пройдут 11 октября.

«Следственные действия с моим подзащитным запланированы на завтра, 11 октября», — цитирует Сайгитова ТАСС.

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Мамаев и Кокорин участвовали в избиении водителя ведущей Первого канала возле гостиницы «Пекин», а также утроили потасовку с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.

Были возбуждены дела по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои» и статье 213 «Хулиганство».

10 октября Мамаев прибыл в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве для дачи показаний.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий, связанных со скандалом.

Ранее боец Александр Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву.