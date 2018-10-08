Боец ММА уверен в проблемах Хабиба Нурмагомедова и его команды

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Российский боец ММА Юсуф Раисов поделился мнением о поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, передает газета «Известия».

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом. А сразу после боя спровоцировал драку за пределами октагона, в которой участвовали команды обоих бойцов.

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«Все случилось именно так, как я и ожидал. Я был уверен, что Хабиб закончит поединок в одном из поздних раундов. При этом Конор удивил относительно неплохой работой в партере. Однако и Хабиб здорово смотрелся в стойке, даже совершил нокдаун. В целом для меня бой сложился очень предсказуемо — Нурмагомедов одержал безоговорочную победу.

Команда Конора поняла, что за свои слова придется отвечать не только в октагоне, но и за его пределами. Просто так ничего не остается. Конечно, с точки зрения спорта это отрицательный момент. У ребят будут проблемы», — поделился Раисов.

Ранее сообщалось, что отец Нурмагомедова накажет сына жестче, чем UFC.