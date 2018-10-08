Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал о любви его сына к Мбаппе

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Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мнением об игре форварда команды Килиана Мбаппе, добавив, что французского футболиста очень любит его сын, передает «Советский спорт».

«Мой сын очень любит Мбаппе. Я взял его на тренировку, и он все время говорил о Килиане. Он хотел сфотографироваться с ним, чтобы показать своим друзьям в школе. Он сделал это и был очень счастлив.

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Я осознаю свою значимость для команды, но у нас есть немало других игроков, которые не менее важны. Килиан — один из них. Команда уважает его. Когда он что-то говорит, мы слушаем, и не важно, сколько ему лет», — приводит слова форварда Goal.

В последнем матче против «Лиона» Мбаппе за 13 минут забил четыре мяча.

Ранее сообщалось, что забивший четыре мяча форвард «ПСЖ» недоволен реализацией моментов.