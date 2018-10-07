«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на домашнем стадионе армейцев, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Бенедикт Хеведес.
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На 65-й минуте с поля был удален футболист «Локомотива» Эдер.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 0:1
Голы: 0:1 — Хеведес, 88.
Удаления: нет — Эдер, 65