Глава компании «Мир бокса» считает Хабиба Нурмагомедова главной звездой UFC

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что если чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова лишат пояса за потасовку после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, то это сделает россиянина еще большей звездой, сообщает «Советский спорт».

«Если Хабиба лишат титула или у него возникнут проблемы с визой, то это только еще больше сделает его звездой! Вопросов о том, кто реальный чемпион, не осталось. Люди всегда будут хотеть видеть бой именно с ним. Не дадут визу? UFC сделает шоу в другой стране. Он теперь главный», — написал Рябинский в твиттере.

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На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца.

Теперь на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 поединках.

В других важных боях вечера Тони Фергюсон техническим нокаутом одолел Энтони Петтиса, Доминик Рейес решением судей победил Овинса Сен-Прю, а Александр Волков нокаутом проиграл Деррику Льюису.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий поединка.

Ранее экс-чемпион UFC назвал Нурмагомедова «грязным животным».