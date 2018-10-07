Бой Хабиба и Конора закончился массовой дракой

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В Лас-Вегасе завершился титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229, сообщает «Советский спорт».

В бое, в котором должно было быть пять раундов, российский боец смог одолеть соперника в четвертом. После поединка началась массовая драка, в которой оказались задействованы представители обеих команд. Ирландского бойца под конвоем увели полицейские, а Нурмагомедова попросили покинуть октагон еще до вручения ему чемпионского пояса.

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В момент, когда россиянина уводили из зала, бойца со зрительских трибун закидали стаканами и монетами.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию всех боев турнира.

Ранее Хабиб Нурмагомедов разбил Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC.