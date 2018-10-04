Тарасова о получении ТЭФИ: не считаю себя журналистом
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после получения премии ТЭФИ среди спортивных комментаторов, передает «Советский спорт».
Организаторы отметили работу Тарасовой во время прямых трансляций фигурного катания с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.
«Друзья мои, спасибо за теплые слова. Очень приятно после того, как меня критиковали, получить эту заветную статуэтку. Я не рассчитывала, я даже не понимаю, как мне так повезло. Я не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам еще раз за вашу любовь. И… работаем дальше», — написала тренер в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Тарасова похвалила фигуристку Алину Загитову.
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Друзья мои, спасибо за теплые слова. Очень приятно, после того, как меня критиковали, получить эту заветную статуэтку. Я не рассчитывала, я даже не понимаю, как мне так повезло.Я не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам еще раз за вашу любовь. И..... работаем дальше #тэфи2018#приз#фигурноекатание#комментатор