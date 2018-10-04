Тарасова о получении ТЭФИ: не считаю себя журналистом

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после получения премии ТЭФИ среди спортивных комментаторов, передает «Советский спорт».

Организаторы отметили работу Тарасовой во время прямых трансляций фигурного катания с Олимпиады 2018 года в Пхенчхане.

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«Друзья мои, спасибо за теплые слова. Очень приятно после того, как меня критиковали, получить эту заветную статуэтку. Я не рассчитывала, я даже не понимаю, как мне так повезло. Я не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам еще раз за вашу любовь. И… работаем дальше», — написала тренер в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Тарасова похвалила фигуристку Алину Загитову.