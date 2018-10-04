Нурмагомедов намерен уничтожить сердце и разум Макгрегора

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал конфликт своего менеджера Али Абдель-Азиза с ирландцем Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

«Я профессиональный боец, а не политик. Если у Конора есть проблемы с моим менеджером, он может поговорить с ним. Даже подраться с ним может. У Али черный пояс от Ренцо Грейси (бразильский боец MMA и джиу-джитсу). Он его точно задушит», — цитирует BJ Penn россиянина.

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Также Нурмагомедов отметил, что не намерен вмешивать семью и команду Макгрегора в их разногласия.

«У меня есть проблема с ним. И я буду с ним драться. Хочу не победить его, а размазать. Уничтожить его сердце, разум. Мы увидим, кто настоящий чемпион и король», — заключил он.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Макгрегор не собирается заканчивать вражду с Нурмагомедовым.