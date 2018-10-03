Песков прокомментировал избрание Дворковича на пост главы ФИДЕ
Председатель попечительского совета Российской шахматной федерации, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение российского предпринимателя Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). По мнению Пескова, Дворкович сможет добиться развития шахмат в мире.
«Мы рады этому избранию. Уверены, что он сможет достойно продолжить дело развития шахмат во всем мире», — приводит слова пресс-секретаря президента России ТАСС.
Ранее сообщалось, что Дворкович был избран президентом ФИДЕ. Голосование состоялось 3 октября в Батуми. По его итогам члены конгресса ФИДЕ выбрали российского функционера, который набрал 103 голоса.