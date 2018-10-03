Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП‍

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Известный немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Bild, трагедия произошла в Италии. Менеджер бывшего спортсмена подтвердил гибель своего клиента, однако разглашать подробности не стал.

На счету 54-летнего Роккиджани 122 поединка на ринге. Он становился чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие.