Экс-чемпион мира по боксу погиб в ДТП
Известный немецкий боксер Грациано Роккиджани погиб в автокатастрофе, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Bild, трагедия произошла в Италии. Менеджер бывшего спортсмена подтвердил гибель своего клиента, однако разглашать подробности не стал.
На счету 54-летнего Роккиджани 122 поединка на ринге. Он становился чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).
Ранее сообщалось, что бывшего чемпиона мира по боксу арестовали за домашнее насилие.