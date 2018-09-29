Снимки Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой появились в сети

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В интернете появились снимки нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с Кэтрин Майоргой, которая обвинила футболиста в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».

На фотографиях, опубликованных в твиттере Scudetto Sports, девушка танцует рядом с португальцем и общается с ним.

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Майорга обвинила Роналду в изнасиловании 28 сентября. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Потерпевшая утверждает, что не сообщала о случившемся столь долго из-за того, что заключила с игроком соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила $375 тысяч.

Ранее сообщалось, что адвокаты Роналду подадут в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании.