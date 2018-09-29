Снимки Роналду с обвинившей его в изнасиловании девушкой появились в сети
В интернете появились снимки нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с Кэтрин Майоргой, которая обвинила футболиста в изнасиловании, сообщает «Советский спорт».
На фотографиях, опубликованных в твиттере Scudetto Sports, девушка танцует рядом с португальцем и общается с ним.
Майорга обвинила Роналду в изнасиловании 28 сентября. По ее словам, инцидент произошел в Лас-Вегасе в 2009 году. Потерпевшая утверждает, что не сообщала о случившемся столь долго из-за того, что заключила с игроком соглашение о внесудебном решении конфликта, по условиям которого получила $375 тысяч.
Ранее сообщалось, что адвокаты Роналду подадут в суд на Der Spiegel за статью об изнасиловании.
Kathryn Mayorga 2009 yılında Cristiano Ronaldo'nun kendisine çaktığını iddialarını bu kez detaylarıyla paylaştı. "Ronaldo çok güçlü bana dokunmaya başladı. Onu itip seks yapmak istemediğimi söyledim. Üzerime atladı ve hayır dememe rağmen bana tecavüz etti." pic.twitter.com/UKCsNkqMp7— Scudetto Sports (@scudettosports) 28 сентября 2018 г.