Глава ФФККР о рекордном выступлении Загитовой: есть над чем работать

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Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление Алины Загитовой на турнире в Оберстдорфе, передает ТАСС.

16-летняя Загитова стала победительницей турнира, а также поставила абсолютный мировой рекорд в одиночном катании, набрав 238,45 балла в общей сумме.

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«Мы очень рады за Алину. Несмотря на то, что это начало сезона, ей удалось показать очень хорошее катание как в короткой, так и в произвольной программах. Конечно, есть над чем поработать в будущем, но до чемпионата мира еще полгода. Хочу пожелать ей удачи на дальнейших стартах», — сказал Горшков.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова похвалила Загитову.