Юристы Роналду ответили на обвинения в изнасиловании

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Представители нападающего сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ответили на обвинения в адрес португальского футболиста в изнасиловании, передает «Советский спорт».

Нападающий был обвинен в сексуальных действиях насильственного характера, которые он якобы совершил с гражданской США в 2009 году.

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«Данные изложенные в материале Spiegel нарушают права нашего клиента, Криштиану Роналду, самым серьезным образом. Распространение подобных сведений недопустимо, поэтому единственно верным решением будет сделать все, чтобы предотвратить появление таких порочащих достоинство нашего клиента данных.

Наша юридическая команда намерена добиться возмещения ущерба в размере, соответствующем тяжести обвинений, которые являются одними из наиболее тяжких в сфере нарушения личных прав и свобод за последние годы», — заявили юристы.

Ранее американка обвинила Роналду в изнасиловании.