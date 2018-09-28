Загитова рассказала о трудностях перед стартом сезона

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Олимпийская чемпионка Пхенчхана россиянка Алина Загитова поделилась мнением о своем выступлении в короткой программе на турнире Небельхорн Трофи, сообщает «Советский спорт».

«Оцениваю прокат нормально, потому что чувствовала себя чуть-чуть сковано. Но, думаю, со временем это пройдет. Буду дальше работать. Я сильно волновалась, но это нормально. Все волнуются. Если не волнуешься перед стартом, то, наверное, ты не спортсмен», — цитирует Загитову официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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Фигуристка отметила, что ей спокойнее выходить на лед последней.

«Но дело не в стартовом номере. Мне просто нравится кататься», — добавила Загитова.

Также чемпионка Игр-2018 рассказала о трудностях, которые были у нее перед стартом сезона.

«После двух недель отпуска надо было нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему. У меня в этом сезоне все новое — программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть. За лето я выросла всего на пару сантиметров, а после Олимпиады сантиметров на пять», — сказала спортсменка.

Загитова установила мировой рекорд в короткой программе. Прошлый принадлежал другой российской спортсменке Александре Трусовой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию проката.