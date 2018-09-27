Форвард «Локомотива» Смолов выбыл на месяц из-за травмы плеча

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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выбыл как минимум на месяц из-за травмы связок плеча, сообщает «Советский спорт».

Форвард травмировался в матче Олимп — Кубка России против «Балтики», где «Локомотив» вырвал победу в дополнительное время (3:2). На 90-й минуте Смолов вступил в единоборство с защитником «Балтики» Андреем Буйволовым. Нападающий пытался пробить по воротам, но соперник помешал ему. Судья нарушения правил в эпизоде не усмотрел.

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Смолову предстоит операция, восстановление займет как минимум месяц.

Ранее «Локомотив» в дополнительное время одержал волевую победу на «Балтикой».