Серена Уильямс приняла решение досрочно завершить сезон
Американская теннисистка Серена Уильямс досрочно завершила нынешний игровой сезон, сообщает «Советский спорт».
Экс-первая ракетка мира снялась с соревнований в китайском Пекине, который пройдет с 29 сентября по 7 октября. Об этом написал тренер спортсменки Патрик Муратоглу в своем аккаунте в твиттере.
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Крайним турниром, в котором 36-летняя американка принимала участие, был US Open. Тогда Уильямс-младшая дошла до финала, где со скандалом уступила японке Наоми Осаке.
Снятие Уильямс с соревнований в Китае позволит выступить на соревновании россиянке Екатерине Макаровой.
Ранее сообщалось, что Серена Уильямс отказалась извиняться перед оскорбленным судьей.