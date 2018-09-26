Украинец Усик намерен встретиться с Джошуа
Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик заявил, что в будущем намерен провести поединок с британцем Энтони Джошуа, передает «Советский спорт».
По его словам, он согласился на поединок против Тони Белью ради возможности заполучить право на бой с действующим чемпионом мира в тяжелом весе.
«Одна из причин, по которой мы согласились драться с Белью, – это добраться до Энтони Джошуа.
Это часть нашей стратегии, поэтому мы и сотрудничаем с Эдди Хирном. У него есть Тони Белью, Энтони Джошуа, Диллиан Уайт и еще пара тяжеловесов. Это лучший путь, самый короткий, но не самый простой, чтобы провести бой с Джошуа», — приводит слова украинца Boxingscene.
Бой Усик — Белью состоится 10 ноября в Манчестере.
Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал бой Джошуа с Александром Поветкиным.