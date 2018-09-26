Сотруднику «Спартака» объявили выговор за высказывание в адрес фанатов

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Московский «Спартак» объявил выговор сотруднику департамента по связям с общественностью Филиппу Папенкову за высказывание о болельщиках команды, сообщает «Советский спорт».

На фоне возможного переноса матча «Енисей» — «Спартак» из Красноярска Папенков в своем твиттере написал, что «купленные фанатами авиабилеты — это частные проблемы». Позднее запись была удалена.

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«Сегодня сотрудник департамента по связям с общественностью «Спартака» Филипп Папенков допустил в социальной сети некорректное высказывание в адрес болельщиков красно-белых, которые приобрели авиабилеты в Красноярск с целью поддержать команду 7 октября в гостевом матче чемпионата России с «Енисеем». Руководство клуба посчитало подобное поведение в публичном пространстве недопустимым и объявило сотруднику выговор», — говорится в обращении пресс-службы красно-белых на официальном сайте клуба.

Папенков также принес извинения болельщикам за свое высказывание.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» пояснили, куда может быть перенесен матч с «Енисеем».