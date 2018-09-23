Шведский биатлонист сообщил об угрозах со стороны «русской секретной службы»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/621/11650621/RIAN_3042196.HR.ru-pic905-895x505-84241.jpg">

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о том, что получает письма с угрозами после призыва к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает «Советский спорт».

Олимпийский чемпион уверен, что анонимные сообщения ему отправляет «русская секретная служба».

Реклама

«Я постоянно получаю неприятные комментарии в социальных сетях и уже привык к этому. Но самым ужасным стало письмо на личный электронный адрес, в котором были угрозы смертельной расправы от русского эскадрона смерти. Отправитель захотел остаться анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы.

Письмо было написано на не лучшем английском. Я не зацикливаюсь на этом письме, но, конечно, оно повлияло негативно. Несмотря на это, стараюсь концентрироваться на работе биатлониста и делать ее как можно лучше. Было важно почувствовать, что я не испуган. Русским не удастся заставить меня замолчать. Допинг — важный вопрос, и я продолжу его обсуждать», — приводит слова шведа SVT.

В сезоне-2017/18 биатлонист бойкотировал финал Кубка мира, который прошел в Тюмени.

Ранее сообщалось, что Самуэльссон выступил против восстановления РУСАДА.