Олимпийский чемпион по боксу оценил шансы Поветкина на победу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/291/10127291/upload-2016-08-13T161110Z_1109017662_RIOEC8D18YK4J_RTRMADP_3_OLYMPICS-RIO-BOXING-M-HEAVY-pic905-895x505-97637.jpg">

Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко оценил шансы соотечественника Александра Поветкина в бою с британцем Энтони Джошуа, передают «Известия».

«На мой взгляд, у Сани большие шансы. Поветкин обладает хорошим ударом, а Джошуа случалось их пропускать. Он невзрачно выглядел в своих двух последних боях с Паркером и Такамом», — сказал Тищенко.

Реклама

«Безусловно, Энтони фаворит. Он дерется дома, он — восходящая суперзвезда. Разумеется, у него больше шансов. Но, думаю, в первой половине боя у Поветкина будет шанс выиграть нокаутом. Если бой затянется за экватор, победит Джошуа», — добавил боксер.

Напомним, бой Поветкина с Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса непобежденного Джошуа по версиям WBA (Super), WBO и IBF.

На взвешивании Джошуа оказался значительно тяжелее российского боксера.