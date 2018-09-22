Олимпийский чемпион по боксу оценил шансы Поветкина на победу
Двукратный олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко оценил шансы соотечественника Александра Поветкина в бою с британцем Энтони Джошуа, передают «Известия».
«На мой взгляд, у Сани большие шансы. Поветкин обладает хорошим ударом, а Джошуа случалось их пропускать. Он невзрачно выглядел в своих двух последних боях с Паркером и Такамом», — сказал Тищенко.
«Безусловно, Энтони фаворит. Он дерется дома, он — восходящая суперзвезда. Разумеется, у него больше шансов. Но, думаю, в первой половине боя у Поветкина будет шанс выиграть нокаутом. Если бой затянется за экватор, победит Джошуа», — добавил боксер.
Напомним, бой Поветкина с Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». На кону поединка будут стоять чемпионские пояса непобежденного Джошуа по версиям WBA (Super), WBO и IBF.
На взвешивании Джошуа оказался значительно тяжелее российского боксера.